Подмосковные волейболистки обыграли «Динамо» из Краснодара

Волейбольная команда «Заречье-Одинцово» уверенно выступила на предварительном этапе чемпионата России среди команд Суперлиги. В домашнем матче в Одинцове подмосковные спортсменки одержали победу над краснодарским «Динамо». Игра заввершилась со счетом 3:2.

Председатель Наблюдательного совета клуба Сергей Колунов отметил, что положение команды в таблице не всегда говорит о легкой игре. По его словам, несмотря на последнее место, краснодарское «Динамо» сумело достойно выступить, вынудив «Заречье» провести пять тяжелых партий.

Благодаря победе «Заречье-Одинцово» продолжает свою успешную серию — в активе команды уже девять побед подряд. Следующую игру одинцовские волейболистки проведут 29 ноября на выезде против тульской «Тулицы». Напомним, чемпионат России по волейболу проходит по государственной программе «Спорт России».