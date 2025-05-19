Подмосковные ветеринары вакцинировали свыше 81 тысячи кошек и собак с января

Подмосковные ветеринары провели свыше 81,5 тысячи вакцинаций домашних животных от бешенства с начала года. Процедуру прошли 50 тысяч собак и 31,6 тысячи кошек.

Как рассказали в областном Минсельхозпроде, ветеринары сделали более 54 тысяч вакцинаций отечественным препаратом «Рабикан», который выпускают в Лосино-Петровском.

«Вакцинация — это надежная защита питомцев от вирусов и инфекций, таких как бешенство, чума, лептоспироз и другие. Прививки помогают снизить риск заражения четвероногого друга опасным заболеванием, передачи болезней людям и другим животным, а также предотвратить тяжелые осложнения», — отметили в ведомстве.

Подобрать препарат помогают врачи госветслужбы. Они учитывают породу, возраст и наличие хронических заболеваний питомца.

Записаться на прием можно по телефону +7 (495) 668-01-25 или на региональном портале госуслуг.