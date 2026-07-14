Подмосковные ветеринары спасли 16-летнего кота с крупной опухолью на голове

Подмосковные ветеринары спасли 16-летнего кота по кличке Рыжий, у которого на голове выросла крупная опухоль. Из-за стремительного увеличения новообразования животному потребовалась срочная операция.

Хозяйка питомца обратилась за помощью после того, как небольшие бугорки на голове кота за несколько месяцев превратились в объемное образование размером почти с кулак. Комплексное обследование, включая ультразвуковую диагностику и цитологическое исследование, показало плотную структуру новообразования.

Предварительно врачи предполагали кисту, однако окончательный диагноз можно было установить только после хирургического вмешательства.

Ситуацию осложняло состояние здоровья пациента. Помимо преклонного возраста, у Рыжего диагностировали заболевания почек, сахарный диабет и вирус иммунодефицита кошек, что значительно повышало риски при проведении операции. Несмотря на это, хирурги приняли решение удалить опухоль.

Во время вмешательства специалисты извлекли новообразование весом около 550 граммов. Последующее гистологическое исследование показало, что опухоль относится к низкозлокачественным. Прогноз для животного оказался благоприятным.

После операции Рыжий успешно восстановился, начал самостоятельно умываться. Сейчас он хорошо ест, пьет и уже вернулся к привычной активности. Питомец находится дома под наблюдением владельцев. Врачи, однако, предупредили хозяйку о вероятности рецидива и составили план регулярных контрольных обследований.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили владельцам домашних животных, что при появлении у питомца необычных симптомов — вялости, рвоты, снижения аппетита или изменений в поведении — не стоит откладывать визит к ветеринару.

Своевременное обследование позволяет быстрее выявить заболевание, а также повышает шансы на успешное лечение.

Адрес ближайшей государственной клиники можно узнать по телефону +7 (495) 668-01-25. Запись на прием доступна через региональный портал госуслуг.