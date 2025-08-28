Подмосковные ветеринары предупредили об опасности ушных инфекций у собак

Купание в водоемах, которые так любят собаки, может создавать риски для здоровья питомцев. Главная угроза — ушные инфекции, которые легко развиваются при наличии воды и песка внутри слуховых проходов. В случае воспаления четвероногие друзья будут чувствовать сильный дискомфорт.

Породы с анатомическими особенностями ушей, например, кокер-спаниели, лабрадоры, терьеры, пудели, спаниели и бульдоги являются наиболее уязвимыми, рассказали ветеринары подмосковного Минсельхозпрода.

Чтобы избежать ушных инфекций, за собакой нужно правильно ухаживать: после купания следует вытирать уши питомца мягкой тканью или ватным диском. Глубоко в слуховой проход лезть не стоит, это может повредить слизистую. Также рекомендуется пользоваться ветеринарными лосьонами и избегать подручных средств: спирта, масла и уксуса.

Понять, что у собаки отит, не трудно по чрезмерной тряске головой, зуду, покраснению, раздражению и неприятному запаху. В этом случае нужно сразу обратиться к ветеринару.

Узнать о расположении ближайшей клиники и записаться на прием можно по телефону Госветслужбы Подмосковья +7 (495) 668-01-25 или на региональном портале госуслуг.