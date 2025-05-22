Подмосковные ветеринары обменялись опытом с коллегами из Ленинградской области

Ветеринары Минсельхозпрода Подмосковья отправились в Ленинградскую область. Там с коллегами из управления ветеринарии региона они обсудили опыт регистрации домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Подмосковье регистрация собак обязательна с сентября 2023 года, а в этом году с марта была введена административная ответственность», — напомнил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков.

В заботу о животных Подмосковье старается внедрять цифровые подходы. Сейчас для владельцев питомцев работают шесть онлайн-сервисов и две госуслуги. Благодаря им можно записаться на прием и регистрацию. Также в этом году регион запустил робота для круглосуточной обработки обращений на горячей линии.

Кроме того, делегация Московской области побывала во Всеволожском районе. Там в период ВОВ проходила «Дорога жизни», она связывала блокадный Ленинград со страной. Врачи посетили музей государственной ветеринарной службы, возложили цветы к памятнику, а также увидели ход строительства крупнейшей станции для лечения животных в области.