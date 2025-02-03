Подмосковные ветеринары назвали причины отказа кошек от лотка

Владельцы кошек нередко сталкиваются с тем, что питомец оставляет лужи в неположенном месте. Ветеринары Минсельхозпрода Московской области рассказали, что такое поведение может говорить не о скверности характера животного, а о физических или психологических проблемах.

Если изменения в мочеиспускании произошли у пожилой кошки, хозяевам стоит проверить ее почки. Хронические заболевания иногда приводят к образованию большего объема мочи. Животное не может терпеть и просто не добегает до туалета.

Неправильный выбор лотка или его неудобное расположение также могут быть причиной неприятных сюрпризов. Питомцам иногда не нравится место туалета, поэтому они предпочитают выбирать более укромный уголок.

Ветеринары призывают владельцев внимательно следить за изменением состояния животных и своевременно обращаться к врачу.