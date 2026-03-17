Подмосковные ветеринары напомнили способы защиты животных от клещей

Вместе с теплом просыпаются клещи, которые могут представлять угрозу для здоровья домашних любимцев. Специалисты Государственной ветеринарной службы Московской области призывают хозяев не пренебрегать профилактическими мерами и внимательно следить за питомцами во время и после прогулок.

Ветеринары поясняют, что клещи наиболее активны в траве, вблизи водоемов, во влажных и лесистых зонах. Поэтому перед выездом на природу или прогулкой в парке необходимо заранее обработать животное специальными защитными средствами.

Рынок предлагает широкий выбор таких препаратов: капли на холку, спреи, шампуни, ошейники и таблетки. Приобрести их можно практически в любой ветеринарной аптеке или зоомагазине.

Однако даже самая надежная защита не отменяет необходимости тщательного осмотра после возвращения домой. В первую очередь рекомендуется проверять лапы, уши, шею и область под хвостом — именно там кожа наиболее тонкая, и паразиты чаще всего выбирают эти места.

Если клещ все же присосался, удалять его нужно аккуратно, лучше всего пинцетом, плавными выкручивающими движениями.

Крайне важно наблюдать за поведением питомца в ближайшие дни. Отказ от еды, вялость, апатия или повышение температуры — тревожные сигналы, при которых следует немедленно обратиться к специалисту. Промедление может стоить здоровья животного.

Записаться на прием в государственную ветеринарную клинику можно ежедневно с девяти утра до девяти вечера по номеру телефона горячей линии +7 (495) 668-01-25.

Операторы помогут выбрать удобное время и ответят на все интересующие вопросы. Кроме того, найти ближайшее учреждение можно с помощью интерактивной карты на портале «МОй АПК», а записаться самостоятельно — через региональный портал госуслуг.