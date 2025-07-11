Подмосковные ветеринары напомнили способы защитить питомцев от теплового удара

В Центральной России установилась сильная жара, и это опасно не только для людей, но и для домашних животных. Питомцам в такую погоду особенно трудно регулировать температуру тела, из-за чего возрастает риск теплового удара. Ветеринары дали несколько простых советов, которые помогут уберечь животных от перегрева.

В первую очередь, ни в коем случае нельзя оставлять животных в закрытых машинах. Автомобиль на солнце очень быстро нагревается, это может привести к трагическим последствиям.

Также лучше не выгуливать животных в самую жару — днем. Самое безопасное время для прогулок — рано утром или вечером, когда становится прохладнее. В остальное время дня питомец должен находиться в тени, в проветриваемом помещении или в доме с кондиционером. Кроме того, у животного всегда должен быть доступ к чистой питьевой воде комнатной температуры, особенно на прогулке. Ее нужно менять регулярно, чтобы она оставалась свежей.

Важно следить за признаками перегрева. Если питомец стал вялым, тяжело дышит, у него дрожат лапы или поднялась температура выше 39 градусов — нужно срочно перенести его в прохладное место, дать попить и аккуратно смочить лапы и тело прохладной водой. Если животное теряет координацию, не реагирует или выглядит очень слабым — нужно срочно обращаться к ветеринару.