Подмосковные ветеринары напомнили признаки кожных заболеваний у питомцев

В государственную ветеринарную клинику в Химках обратились владельцы котенка по кличке Бусинка, которого недавно приобрели на птичьем рынке. Уже вскоре после переезда в новый дом хозяева заметили у питомца небольшой участок облысения на подбородке и решили не откладывать визит к специалистам.

Врачи провели диагностику с использованием ультрафиолетовой лампы. При обследовании пораженная зона дала характерное зеленое свечение, что обычно указывает на наличие грибковой инфекции.

Ветеринары смогли оперативно поставить предварительный диагноз и назначить лечение.

Котенку прописали комплексную терапию, которую он проходит дома под контролем владельцев. По оценке специалистов, прогноз благоприятный: после завершения курса лечения кожа полностью восстановится, а шерсть отрастет без последствий.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что после покупки питомца, независимо от места приобретения, важно пройти профилактический осмотр. Это помогает своевременно выявить возможные заболевания и избежать осложнений.

Кроме того, в государственных ветеринарных учреждениях доступны комплексные вакцины, в том числе направленные на защиту от кожных инфекций.

Специалисты советуют не откладывать обращение к ветеринару при первых тревожных признаках — выпадении шерсти, изменении состояния кожи, зуде или шелушении, а также после контакта с бездомными или больными животными.

Для диагностики в таких случаях нередко применяется ультрафиолетовое обследование, позволяющее быстро определить возможную причину проблемы.

