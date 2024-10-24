Подмосковные ветеринары напомнили правила ухода за питомцами осенью

Осень пришла с дождями и прохладой. Эти факторы могут ослабить иммунитет питомца. Подмосковные ветеринары напоминают, что в это время важно защитить здоровье животных.

Специалисты рекомендуют не допускать переохлаждения питомцев на прогулке. Владельцам животных советуют поддерживать активность через игры с мячами, кольцами и другими игрушками.

Важно, что опавшие листья могут стать средой для грибков и бактерий, а грибы в лесах — быть ядовитыми. Именно поэтому следует обратить внимание на обувь для собак — она защитит лапы от холода, грязи, острых камней и мусора на городских улицах.

Напомним, что задать все вопросы по уходу за питомцем, спланировать план вакцинаций и зарегистрировать животное можно на одной из ветеринарных станций Подмосковья. Адреса доступны по ссылке.