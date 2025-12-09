Подмосковные ветеринары напомнили правила содержания домашних крыс и мышей

В Долгопрудненскую ветеринарную лечебницу поступил новый маленький пациент — грызун по имени Мики. Владельцы сразу обратились к специалистам для первичного осмотра и консультации. Ветеринары оценили состояние питомца и рассказали хозяевам, как правильно ухаживать за грызунами.

Для здоровья зверька важно поддерживать чистоту клетки, обеспечить ему пространство для активности и следить за микроклиматом в помещении. Рацион должен состоять из специализированных зерновых смесей, а также небольшого количества свежих овощей, зелени, творога или вареного яйца. При этом из меню нужно исключить жирную, острую и сладкую пищу, а воду животное должно получать всегда свежую.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что правильный уход — залог здоровья домашних животных, включая декоративных грызунов. Владельцы должны создавать безопасные условия и своевременно обращаться к ветеринарным специалистам для профилактических осмотров.

Адреса и график работы подмосковных ветклиник доступны на портале «Мой АПК».