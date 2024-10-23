Подмосковные ветеринары напомнили правила борьбы с паратуберкулезом

В России утвердили новые ветеринарные правила по паратуберкулезу — хронической бактериальной инфекции, поражающей крупный рогатый скот. Из-за устойчивости возбудителя к внешней среде на сельхозпредприятиях дважды в год необходимо проводить осмотр всех животных, подверженных болезни. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что маточное поголовье проходит дополнительный осмотр в течение 30 дней после родов. Новые животные в хозяйстве должны находиться на карантине 30 дней. При подтверждении паратуберкулеза вводится карантин, который снимают спустя три года после убоя последнего инфицированного животного и выполнения всех мер.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что подробная информация о мерах, необходимых для борьбы с инфекцией, размещена на официальном сайте правовой информации.