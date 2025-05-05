Подмосковные ветеринары напомнили об опасности трубчатых костей для собак

Владельцам собак напомнили об опасности трубчатых костей. Недавно в Подмосковье от трагических последствий такого угощения спасли двух животных.

Хозяин китайской хохлатой обратился за помощью в Дмитровскую ветстанцию после того, как питомец вытащил из мусорного ведра свиные кости. Рентген выявил непроходимость кишечника, что могло привести к летальному исходу.

Еще один случай произошел с лабрадором — на прогулке собака схватила косточку, а хозяин не успел ее забрать. Благодаря длительному лечению у четвероногого нормализовалось пищеварение и вернулся аппетит.

Ветеринары напомнили, что поедание костей может привести к закупорке ЖКТ, травмам рта и зубов, повреждению желудка и инфекциям.

При ухудшении состояния питомца жителям рекомендуют обращаться в кол-центр ветслужбы по номеру +7 (495) 668-01-25.