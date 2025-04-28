Подмосковные ветеринары допустили 600 собак к ежегодной выставке

Специалисты осмотрели более 600 собак и допустили их к участию в выставке. Они также рассказали владельцам, кинологам и заводчикам о правилах обращения с животными, вакцинации, регистрации питомцев и работе государственных ветклиник Подмосковья.

Программа выставки включала показательные выступления кинологических клубов, семинары и мастер-классы по уходу за животными, а также конкурс молодых специалистов-кинологов. Организаторами мероприятия стали Московский клуб «Кенол» и региональная организация «Найди друга».