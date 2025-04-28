Подмосковные ветеринары допустили 600 собак к ежегодной выставке

В выставочном центре «Крокус Экспо» прошла ежегодная Всероссийская выставка собак «Моя Москва 2025». Ветеринарный контроль и регистрацию животных проводили специалисты «Территориального ветеринарного управления № 1», которое подчиняется Минсельхозпроду Московской области.
Специалисты осмотрели более 600 собак и допустили их к участию в выставке. Они также рассказали владельцам, кинологам и заводчикам о правилах обращения с животными, вакцинации, регистрации питомцев и работе государственных ветклиник Подмосковья.
Программа выставки включала показательные выступления кинологических клубов, семинары и мастер-классы по уходу за животными, а также конкурс молодых специалистов-кинологов. Организаторами мероприятия стали Московский клуб «Кенол» и региональная организация «Найди друга».
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