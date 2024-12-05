Подмосковные ветераны получили выплату к годовщине битвы под Москвой

Подмосковные ветераны получили выплату в честь годовщины битвы под Москвой. Ее размер составил 40 тысяч рублей.

Годовщину начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой ежегодно отмечают 5 декабря. Всего в Подмосковье 25 фронтовиков, которые участвовали в этом сражении, рассказали в Минсоцразвитии региона.

Выплату в честь годовщины битвы зачислили на счета ветеранов автоматически, без дополнительной подачи заявления.

«В нашем регионе почти 500 участников Великой Отечественной войны. Битва под Москвой стала самой крупной за всю ее историю. Мы гордимся нашими ветеранами и стараемся сделать все возможное, чтобы они чувствовали поддержку и заботу со стороны государства», — сообщила вице-губернатор Людмила Болатаева.

Она добавила, что в следующем году в стране отметят 80летие Победы.