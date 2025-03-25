Подмосковные ветераны получат выплату от 40 до 70 тысяч рублей ко Дню Победы

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны Московской области получат дополнительные единовременные выплаты от региона. Их размер составит от 40 до 70 тысяч рублей. Об этом сообщает Минсоцразвития Подмосковья.

Федеральная выплата ко Дню Победы составит от 55 до 80 тысяч рублей. Ее размер зависит от льготной категории ветерана.

По поручению губернатора Подмосковья денежную надбавку заплатят всем подмосковным ветеранам.

«Никаких заявлений писать не потребуется, все автоматически придет на счета ветеранов уже в мае», — уточняет вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В министерстве социального развития региона отмечают, что 70 тысяч рублей направят участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а 40 тысяч рублей — труженикам тыла, блокадникам, вдовам и узникам фашистских концлагерей.

В настоящее время в Московской области проживает 488 фронтовиков и чуть больше 18 тысяч ветеранов. В этому году все участники ВОВ уже получили памятные медали за героизм и преданность Родине.