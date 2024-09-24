Подмосковные велосипедисты завоевали 2 медали на кубке России по маунтинбайку

Спортсмены из Подмосковья успешно выступили на заключительном втором этапе кубка России по маунтинбайку. Они завоевали одну золотую и одну бронзовую медали.

Действующая чемпионка России и представительница Подмосковья Александра Ушакова одержала победу в гонке в гору среди женщин в категории «элита». Второе место заняла спортсменка из Самарской области Елизавета Тисленко, а бронзовую награду получила Елизавета Третьякова из Свердловской области.

В соревнованиях среди мужчин в аналогичной дисциплине на третьей позиции финишировал Даниил Осипов из Московской области. Первые два места заняли представители Санкт-Петербурга Николай Иванов и Павел Лунде.

При этом неделю назад Александра Ушакова уже стала чемпионкой России по маунтинбайку, одержав победу по итогам четырех этапов многодневной гонки, включая индивидуальную гонку на время, два этапа кросс-кантри и заключительный этап — гонку-марафон.

Заключительный этап Кубка России проходил 21–22 сентября в поселке Псебай Краснодарского края и проводился в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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