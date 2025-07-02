Подмосковные велосипедисты выиграли три медали на международных соревнованиях

Подмосковные спортсмены завоевали три медали на международных соревнованиях по маунтинбайку «Каменный пояс». В копилке велосипедистов оказались два золота и бронза. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта МО.

Спортсмены соревновались в двух дисциплинах. Неолимпийская «кросс-кантри — короткий круг» представляет собой гонку по кольцу не более двух километров за круг. Такой заезд длится 20-30 минут. В олимпийской «кросс-кантри» участники проезжают несколько кругов по размещенной трассе. Для преодоления подъемов, спусков и сложных участков в гонках используют горные велосипеды.

Александра Ушакова из Краснознаменска стала первой среди женщин в неолимпийской дисциплине. На втором и третьих местах расположились представительницы Чувашской Республики и Челябинской области.

В мужских стартах «кросс-кантри — короткий круг» победил химчанин Ярослав Шведов. Бронзу завоевал одинцовский велогонщик Даниил Осипов. На второй месте оказался спортсмен из Республики Удмуртия.

В ведомстве напомнили, что Международные соревнования «Каменный пояс» прошли в Екатеринбурге с 26 по 30 июня. Их участниками стали более 300 велосипедистов из России и Белоруссии.