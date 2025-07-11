Подмосковные велогонщики выиграли 5 медалей на всероссийских соревнованиях

С 7 по 14 июля в Пензе проходят всероссийские соревнования «Неделя велоспорта». Спортсмены из Московской области продемонстрировали впечатляющие результаты, выиграв пять медалей.

Софья Пантеева одержала победу в дисциплине «кросс-кантри — короткий круг» среди девушек 13-14 лет.

«Ехала хорошо, жара не помешала выиграть. Спасибо тренерам и родителям. Трасса замечательная. Спасибо организаторам», — поделилась впечатлениями чемпионка.

В этом же заезде бронзу завоевала другая подмосковная спортсменка Анастасия Беляева.

Среди юношей 13-14 лет серебряную медаль в кроссе получил Петр Афанасьев. В шоссейных гонках успехов добились Александра Белова, ставшая третьей в групповой гонке на дистанцию 40 километров среди девушек 15-16 лет, и Софья Пантеева, добавившая к своему золоту бронзу в индивидуальной гонке на время.

В соревнованиях принимают участие свыше тысячи юных спортсменов из России и Белоруссии.