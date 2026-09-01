Подмосковные велогонщики выиграли 4 медали на чемпионате России

В Санкт-Петербурге на велотреке «Локосфинкс» завершился чемпионат России по трековым гонкам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания, ставшие частью государственной программы «Спорт России», прошли в период с 25 по 30 августа.

Атлеты из 12 регионов России оспаривали первенство в индивидуальном и командном спринте, скретче, а также на дистанциях преследования протяженностью от одного до четырех километров.

По итогам турнира сборная Московской области заняла лидирующие позиции, пополнив копилку сразу четырьмя наградами разного достоинства.

Ученица фрязинской спортивной школы олимпийского резерва Алина Пунина продемонстрировала абсолютное превосходство в спринте на 500 метров, финишировав первой с внушительным отрывом почти в две секунды.

Кроме того, она поднялась на вторую ступень пьедестала в основной дисциплине «велоспорт-трек» и показала третий результат в трехкилометровой гонке. Бронзовую награду команде принес электросталец Иван Ермаков, ставший третьим на километровой дистанции.

Национальный турнир такого уровня служит главным механизмом отбора: его результаты напрямую определяют состав национальной сборной для дальнейшей подготовки к международным стартам.