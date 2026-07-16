Подмосковные велогонщики выиграли 2 медали на чемпионате России по спорту глухих

Подмосковные спортсмены успешно выступили на чемпионате России по спорту глухих в дисциплине «велосипедный спорт — шоссе». Состязания проходят в Ижевске с 14 по 19 июля.

Медаль высшей пробы получил Дмитрий Жилин, став победителем соревнований в спринте на дистанции 1000 метров. Спортсмен показал лучший результат и поднялся на высшую ступень пьедестала.

Во второй соревновательный день отличился Дмитрий Розанов, который стал сильнейшим в индивидуальной гонке с раздельным стартом. После первого дня чемпионата спортсмен сумел скорректировать тактику, грамотно распределил силы по дистанции и в итоге показал лучшее время среди всех участников.

В чемпионате России принимают участие 30 сильнейших велосипедистов с нарушением слуха, представляющих шесть регионов страны.

Турнир проводят в рамках реализации государственной программы «Спорт России».