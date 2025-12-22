Подмосковные управдомы передали гуманитарную помощь для участников СВО

Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Подмосковья в Реутове совместно с благотворительным фондом «Башня» и солнечногорским отделением «Боевого братства» отправили в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи. Бойцам передадут технику, предметы быта и личной гигиены, лекарства и продукты.

Волонтеры также собрали для военнослужащих одежду и продукты, сладкие подарки к Новому году и праздничные поздравления. В их распоряжении также будет новая ГАЗель.

«Благодарим всех неравнодушных людей, которые помогли нам собрать груз. Ваша помощь сделала эту почетную миссию возможной. С самого начала специальной военной операции мы вносим вклад в поддержку наших военнослужащих. Вместе с коллегами жилищные активисты регулярно участвуют в гуманитарных миссиях. Кроме того, мы активно поддерживаем не только самих бойцов, но и их семьи, оставшиеся без надежного плеча», — сказала председатель ассоциации председателей советов МКД Олеся Тыщенко.

В состав гуманитарного конвоя вошли пять машин более чем с 7,5 тысячи тоннами груза. Вещи передадут военнослужащим 15 подразделений Запорожья, Курской, Белгородской, Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Херсонской областей.