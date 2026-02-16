Подмосковные управдомы передали гуманитарную помощь бойцам СВО

В преддверии Дня защитника Отечества Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Подмосковья и благотоворительный фонд «Башня» отправили в зону СВО гуманитарную помощь. Волонтеры передадут бойцам необходимые вещи и предметы первой необходимости, включая термобелье, термоноски, футболки, продукты питания и бутилированную воду.

Как рассказал руководитель аппарата ассоциации Роман Назаров, важно быть вместе со своей страновй в трудный момент и помогать общему делу.

«Бесконечная благодарность каждому, кто сегодня с оружием в руках защищает страну, их родным, а также всем тем, кто присоединился к помощи фронту. Любая поддержка составляет фундамент общей победы», — сказал он.

Для бойцов также собрали самонагревающиеся одноразовые грелки, химический источник света, хемилюминесцентные палочки, энергетические батончики, полевую баню, дроны, лекарства и многое другое.