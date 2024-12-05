Подмосковные УК выплатят 20 млн рублей за нарушения в энергосбережении

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провели свыше 800 мероприятий, связанных с энергосбережением. Они выписали более 500 предостережений, а также проконсультировали коммунальные службы.

Как рассказали в ведомстве, в ходе проверок инспекторы объявили 586 предостережений, провели 155 профилактических визитов и 104 консультации для управляющих компаний.

В результате 19 организаций оштрафовали за отсутствие в домах счетчиков. В сумме они заплатят свыше двух миллионов рублей.

Кроме того, 37 административных дел с общей суммой штрафов 5,8 миллиона рублей возбудили из-за нарушений в состоянии внутренних сетей. Еще 12,3 миллиона коммунальщики заплатят за нарушения в закрытии теплового контура.

«Данные меры подчеркивают важность соблюдения норм в области энергосбережения и усовершенствования условий проживания в многоквартирных домах», — подчеркнули в ведомстве.