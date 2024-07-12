Подмосковные УК восстановили работу ТВ-антенн в 300 многоквартирных домах

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Управляющие компании под руководством инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области наладили работу телевизионных антенн в 300 многоквартирных домах с начала года. Жители обращались в Единую диспетчерскую службу с жалобами на плохое изображение.

В ведомстве пояснили, что коллективная телевизионная антенна является частью общедомового имущества, а значит за обслуживание отвечает управляющая организация, которая обязана провести необходимые работы по восстановлению.

Также о помехах можно сообщить в Единую диспетчерскую службу через сайт ЕДС МО.

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