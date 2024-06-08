Подмосковные УК расчистили от захламления еще 2 тысячи холлов в домах

Управляющие компании Подмосковья под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области расчистили захламленные холлы и другие места общего пользования в двух тысячах многоквартирных домов. Генеральную уборку провели по просьбам жителей региона.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, управляющие компании обязаны следить за состоянием мест общего пользования — нарушителей могут привлечь к административной ответственности.

«Захламление может привести к несоблюдению правил пожарной безопасности и санитарных норм. Собственникам в то же время важно помнить, что общедомовое имущество принадлежит всем жильцам дома, а не является их частной собственностью, поэтому хранить личные вещи в местах общего пользования категорически запрещено», — пояснил Мурашов.

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