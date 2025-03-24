Подмосковные УК оштрафуют более чем на 6 млн рублей за допущенные нарушения

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрело 49 дел в области жилищного надзора и лицензионного контроля. Правонарушителями на этой неделе стали управляющие и ресурсоснабжающие компании из 18 муниципалитетов. В их число вошли организации из Чехова, Подольска, Домодедова, Серпухова, Раменского, Жуковского, Солнечногорска и Реутова.