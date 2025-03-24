Подмосковные УК оштрафуют более чем на 6 млн рублей за допущенные нарушения

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрело 49 дел в области жилищного надзора и лицензионного контроля. Правонарушителями на этой неделе стали управляющие и ресурсоснабжающие компании из 18 муниципалитетов. В их число вошли организации из Чехова, Подольска, Домодедова, Серпухова, Раменского, Жуковского, Солнечногорска и Реутова.

Участие в рассмотрении также принимали инспекторы территориальных отделов министерства и представители прокуратуры.

В результате общая сумма наложенных штрафов превысила 6,4 миллиона рублей.

По восьми делам назначили предупреждение, поскольку административное правонарушение было совершено впервые. Остальным субъектам придется выплатить штраф.

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона передают, основанием для этого послужили:

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