Подмосковные УК оштрафуют более чем на 6 млн рублей за допущенные нарушения

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрело 49 дел в области жилищного надзора и лицензионного контроля. Правонарушителями на этой неделе стали управляющие и ресурсоснабжающие компании из 18 муниципалитетов. В их число вошли организации из Чехова, Подольска, Домодедова, Серпухова, Раменского, Жуковского, Солнечногорска и Реутова.
Участие в рассмотрении также принимали инспекторы территориальных отделов министерства и представители прокуратуры.
В результате общая сумма наложенных штрафов превысила 6,4 миллиона рублей.
По восьми делам назначили предупреждение, поскольку административное правонарушение было совершено впервые. Остальным субъектам придется выплатить штраф.
В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона передают, основанием для этого послужили:
нарушения лицензионных требований и правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;
несоблюдение правил энергоэффективности и энергосбережения в многоквартирных домах Подмосковья;
несоответствие нормативным уровням или режиму обеспечения населения коммунальными услугами.
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