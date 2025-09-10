Подмосковные учреждения для детей пригласили на конкурс «Среда возможностей»

Фонд Тимченко открыл прием заявок на конкурс «Среда возможностей». К участию пригласили организации из муниципалитетов Подмосковья, работающие с детьми и подростками.

Инициатива позволит поддержать проекты для развития и самореализации молодежи на малых территориях. Конкурс учитывает актуальные потребности детей и позволяет им включаться в разработку и реализацию проектов. Кроме того, в процесс вовлекают и местные сообщества.

Для участия приглашаются некоммерческие и бюджетные организации из населенных пунктов до 70 тысяч человек, в том числе соцучреждения, центры допобразования, библиотеки, музеи и дома культуры.

Лучшие из них смогут получить приз до миллиона рублей, а также сопровождение, обучение и обмен опытом на мероприятиях фонда.

Подробная информация о конкурсе доступна на официальном сайте или на странице во «ВКонтакте».

Заявки на участие принимаются до 30 октября.