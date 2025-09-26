Подмосковные учителя выиграли 4 награды на всероссийском конкурсе допобразования

Финал всероссийского конкурса профмастерства среди работников допобразования прошел в Новосибирске. В финал вышли 100 лучших педагогов страны, среди которых восемь представителей Подмосковья. Они завоевали четыре награды.

В этом году в конкурсе участвовали 493 специалиста из 85 регионов России. Из них в финал вышли 100 лучших педагогов. Призерами стали четыре представителя Подмосковья.

Диплом второй степени в номинации «Техническая направленность» получила педагог школы «Содружество» в Коломне Татьяна Малышева. Татьяна Садыкова из школы № 14 Долгопрудного стала лауреатом третьей степени в «Туристско-краеведческой направленности».

Третье место в «Наставничестве в дополнительном образовании» заняла Светлана Кузичкина из школы № 15 Коломны, а в «Профессиональном дебюте» — Татьяна Обухова из лицея № 4 Красногорска.

В состав жюри вошли эксперты в области образования и профильных сообществ. Участников оценивали по нескольким критериям, среди которых методическая точность, безопасность, владение современными технологиями и другие.