Подмосковные учителя получат выплаты за подготовку 2 и более стобалльников

Имена учителей, которые подготовили наибольшее количество выпускников-стобалльников объявили в Подмосковье. В этом году наивысший результат — 13 человек с максимальным результатом.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, самое большее количество стобалльников подготовил учитель физики в Физтех-лицее имени Капицы, автор учебно-методических пособий по подготовке к олимпиадам по физике, соавтор трех сборников задач по физике для 7, 8 и 9 классов Александр Киреев.

На втором месте учитель математики Ольга Брославская, подготовившая восемь стобалльников, а третье место поделили учитель русского языка и литературы из Сергиево-Посадской гимназии Ирина Михайлова и учитель математики из гимназии № 1 Жуковского Громова Елена Александровна — каждая подготовила по шесть учеников, набравших 100 баллов на ЕГЭ.

По славам первого зампреда правительства Московской области Ильи Бронштейна, этом году 95 учителей подготовили двух и более стобалльников.

«В качестве поддержки для педагогов у нас в регионе действует единоразовая выплата — 150 тысяч рублей. Ее получит каждый учитель, подготовивший двух и более выпускников с максимальным баллом ЕГЭ», — рассказал Бронштейн.

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