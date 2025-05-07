Подмосковные ученые разработали уникальные бионические ноги для роботов

В лаборатории волновых процессов Московского физико-технического института в Долгопрудном создали инновационные бионические ноги для антропоморфных роботов. Разработка открывает новые возможности для выпуска машин, способных свободно перемещаться в человеческой среде.

Ученым удалось преодолеть ключевые ограничения современных антропоморфных роботов. В отличие от традиционных решений, где двигатели расположены по всей длине ноги, новая система переносит приводы в верхнюю часть, значительно улучшая динамические характеристики.

«Мы еще в процессе разработки, но наши ноги уже могут ходить, быстро разгоняться, сгибать колени и совершать прыжки, сохраняя равновесие при приземлении. По нашей информации, это первый разработанный в РФ антропоморфный робот, способный динамично прыгать. Тем самым мы надеемся сделать следующий шаг к универсальным и эффективным роботам нового поколения», — пояснил руководитель направления антропоморфной робототехники лаборатории волновых процессов и систем управления МФТИ Егор Давыденко.

Особенность разработки заключается в оригинальной кинематической системе, где функции сокращения ноги и маха разделены между независимыми моторами. Такой подход не только повышает энергоэффективность, но и позволяет роботу выполнять сложные движения с минимальными энергозатратами.

Использование современных материалов — углепластика, дюралюминия и 3D-печатных компонентов — позволило создать легкую и прочную конструкцию.

«Мы применяем методики цифрового моделирования, симуляции и физического прототипирования, что позволяет быстро проверять технические решения», — рассказал заведующий лабораторией волновых процессов и систем управления института Роман Горбачев,.

Сейчас команда работает над совершенствованием системы управления и планирует создать верхнюю часть робота с манипуляторами.