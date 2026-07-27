Ученые МФТИ разработали систему быстрого перехвата межзвездных комет

Ученые МФТИ в Долгопрудном и Института прикладной математики РАН создали алгоритм, который поможет космическим аппаратам быстрее перехватывать межзвездные кометы и астероиды. Новая технология позволяет сократить расход топлива примерно на 30% и рассчитывать траекторию сближения с объектом независимо от направления его движения.

Результаты исследования опубликовали в журнале Advances in Space Research.

Проблема изучения таких объектов заключается в их высокой скорости: после обнаружения у ученых есть всего несколько месяцев для подготовки миссии. В качестве решения специалисты предлагают разместить на солнечной орбите сеть аппаратов с крупными солнечными парусами. После фиксации цели система будет автоматически выбирать ближайший аппарат и строить оптимальный маршрут.

Основой разработки стал гибридный алгоритм управления тягой, который объединяет возможности солнечного паруса и ионных двигателей. Аппарат получает ускорение за счет давления солнечного света, изменяя положение паруса, а при необходимости направление движения корректируют двигателями.

Эффективность метода проверили с помощью компьютерного моделирования на примере межзвездного объекта Оумуамуа, пролетевшего через Солнечную систему в 2017 году.

Пока технология существует только в виде математических моделей. Для ее реализации потребуются солнечные паруса, примерно в 40 раз легче современных аналогов.

В дальнейшем такие системы могут стать основой для быстрых исследовательских миссий к межзвездным объектам.