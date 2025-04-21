Подмосковные ученые разработали новый метод оценки опасности лекарств

Ученые из Московского физико-технического института в Долгопрудном совершили прорыв в сфере фармакологической безопасности. Специалисты создали инновационную платформу, способную с высокой точностью предсказывать риск развития аритмии от приема лекарственных препаратов.

Данное открытие может изменить подход к тестированию медикаментов во всем мире.

Фармацевты традиционно оценивали опасность препаратов для сердца по одному параметру — удлинению интервала QT на кардиограмме. Однако исследования подмосковных ученых показали, что этот метод недостаточно точен. Многие лекарства, успешно прошедшие стандартные проверки, позже вызывали серьезные нарушения сердечного ритма у пациентов.

В рамках тестирования эксперты использовали клетки миокарда, которые отвечают за сокращение и расслабление сердца, полученные из стволовых клеток человека.

«Эксперименты проводились как in vitro, так и с помощью компьютерного моделирования in silico, что делает полученные результаты максимально достоверными», — пояснила первый автор статьи, инженер-исследователь лаборатории экспериментальной и клеточной медицины МФТИ Анастасия Синицына.

Комплексный подход позволяет увидеть полную картину воздействия лекарства — от изменений в отдельных клетках до нарушений работы всего сердца.

Открытие имеет большое значение для фармацевтической отрасли. Теперь при разработке новых лекарств можно будет на ранних этапах выявлять их потенциальную опасность, что спасет множество жизней и сэкономит средства на исследованиях.

Работу ученых из Московской области уже опубликовали в авторитетном журнале Cardiovascular Toxicology. В ближайшее время методику планируют внедрить в практику фармацевтических компаний и медицинских исследовательских центров.