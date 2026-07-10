Ученые Подмосковья нашли электролит для аккумуляторов нового поколения

Исследователи из Московского физико-технического института (МФТИ) и Объединенного института высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) разработали новый класс органических жидкостей для электролитов. Это позволит создавать более безопасные и функциональные аккумуляторы нового поколения.

Развитие электротранспорта и портативной техники повысило требования к аккумуляторным батареям. Теперь нужны более емкие, мощные и пожаробезопасные батареи. Один из перспективных материалов для электродов — металлический литий. Его теоретическая емкость значительно превышает емкость графита в современных литий-ионных батареях. Однако литий химически агрессивен и может разрушать компоненты электролита.

Ранее для работы с литиевым электродом рассматривались эфиры. Но они могут быть летучими и горючими, а также не всегда совместимы. Подмосковные ученые предложили использовать производные аммиака — третичные амины. Они совместимы с металлическим литием и участвуют в формировании защитного слоя.

Исследователи провели контактные тесты с литием и натрием. Оказалось, что в среде третичных аминов поверхность металлов сохраняет зеркальный блеск, в отличие от других сред. Это подтверждает, что третичные амины могут стать важным элементом новых электролитов.