Подмосковные ученики победили на всероссийской школьной олимпиаде | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 23:09 Подмосковные ученики победили на всероссийской школьной олимпиаде Министерство образования МО

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Учащиеся Подмосковья успешно выступили на заключительном этапе всероссийской школьной олимпиады по географии, биологии, литературе и ОБЖ, став победителями и призерами. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

По итогам олимпиады по ОБЖ, команда Московской области получила 12 дипломов, в числе которых три диплома победителя и девять дипломов призеров.

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На финальном этапе олимпиады по географии в Воронежской области школьники из Подмосковья завоевали девять дипломов, включая один победный. Его заслужил Даниил Горчилин из Володарской школы Ленинского городского округа.

В рамках школьной олимпиады по биологии, прошедшей в образовательном центре «Сириус», региональная команда заработала 12 призовых дипломов, включая один победный. Дарья Гуськова из Долгопрудненской гимназии стала обладательницей диплома победителя.

Учащиеся из Московской области также проявили себя на заключительном этапе всероссийской олимпиады по литературе, завоевав 18 дипломов, в том числе четыре победных. Ребята из Королева, Клина, Одинцово и Жуковского также стали призерами в специальных номинациях.

Все участники заключительного этапа из Подмосковья получат денежные призы от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от завоеванных дипломов.

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