Подмосковные участники заняли все призовые места на чемпионате «Профессионалы»

С 1 по 22 апреля 2026 года в Щелковском колледже состоялся финал чемпионата «Профессионалы». Одной из ключевых компетенций стала «Монтаж и эксплуатация газового оборудования», разработанная при участии «Мособлгаза».

Участники из Московской области подтвердили статус ведущего кадрового центра отрасли, заняв все призовые места в газовых компетенциях:

* В основной категории победил студент Щелковского колледжа, целевой сотрудник филиала «Восток» Максим Овсянников. * Среди юниоров первое место занял школьник из Фрязино Степан Князев. * В компетенции «Обслуживание бытового газового оборудования» лучшим стал студент Владислав Зыков.

«Успех нашей региональной команды на чемпионате „Профессионалы“ наглядно демонстрирует эффективность модели партнерства между образованием и бизнесом», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов. Он отметил, что совместная разработка компетенций с «Мособлгазом», целевое обучение и доступ к современному оборудованию позволили студентам и школьникам занять все призовые места в газовых направлениях.

География чемпионата впечатляет: от Санкт-Петербурга до Хабаровского края, включая Татарстан, Башкортостан, Ростовскую и Новосибирскую области. Убедительная победа Подмосковья говорит о высоком уровне региональной системы профессионального образования.