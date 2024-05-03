Подмосковные участники получили 32 диплома на олимпиаде по английскому | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 17:37 Подмосковные участники получили 32 диплома на олимпиаде по английскому Министерство образования МО

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Подмосковные школьники стали призерами и победителями заключительного этапа всероссийской олимпиады по аглийскому языку. Они получили 32 диплома.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, олимпиаду торжественно открыли на базе гимназии имени Примакова. Там же провели и финальные испытания. Сборная региона завоевала 32 диплома, из которых четыре — победные. Их получили учащиеся из Одинцова и Протвина.

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Все участники заключителього тапа олимпиады получат денежные призы. Их сумма составит 500 тысяч рублей для победителей и 300 тысяч — для призеров. Остальные получат по 100 тысяч рублей.

По итогам всех олимпиад школьники региона завоевали 441 диплом.

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