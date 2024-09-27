Подмосковные центры соцпомощи получат 200 приборов для реабилитации в этом году

Жители Московской области могут получить различные виды помощи, включая социальную, психологическую, педагогическую, бытовую и средовую реабилитацию, а также уход и поддержку. Она оказывается в социальных центрах региона.

Министр социального развития региона Андрей Кирюхин сообщил, что в этом году в комплексные центры Подмосковья поступит около 200 единиц современного оборудования для реабилитации детей и взрослых с инвалидностью. 28 социальных учреждений, в том числе центр реабилитации «Ясенки», получат новое технологичное оборудование. Объем закупок превысит 60 миллионов рублей.

В Министерстве социального развития отметили, что новое интерактивное оборудование уже доступно в 17 центрах и применяется для оздоровления более 40 тысяч жителей региона.

Среди всех реабилитационных средств стоит выделить кинезиотерапевтическую установку «Экзарта», которая помогает восстановить утраченные функциональные навыки. Оборудование подходит пациентам всех возрастных категорий, включая маленьких детей и пожилых людей.

Также в ведомстве напомнили о запланированном ремонте 34 объектов социальных учреждений в Подмосковье в этом году. В число объектов попадают семейные центры, комплексные центры социального обслуживания, «добрые дома», пансионаты и детские оздоровительные лагеря.

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