Подмосковные центры репродуктивного здоровья приняли 6,5 тысячи человек с января

В Подмосковье работают семь специализированных центров репродуктивного здоровья семьи. В учреждениях можно получить полный комплекс медицинской помощи и консультаций у профильных специалистов.

В центрах также доступно прохождение лечения.

«В одном месте можно получить консультацию акушера-гинеколога, репродуктолога, эндокринолога, уролога-андролога и других специалистов. В этом году такой возможностью воспользовались более 6,5 тысячи человек», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Все услуги предоставляют бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

Центры располагаются на базе Наро-Фоминского, Московского областного, Коломенского и Щелковского перинатальных центров. Также они работают в Балашихинском роддоме, Московском областном центре охраны материнства и детства и Раменской больнице.

Попасть на прием можно как через лечащего врача, так и с помощью записи по номеру 8(800)550-30-03 единого контакт-центра программы «Стань мамой в Подмосковье».

Дополнительную информацию о системе родовспоможения региона жители могут найти на специализированном портале.