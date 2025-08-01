Подмосковные центры репродуктивного здоровья приняли 4,5 тысячи человек с января

Столкнувшиеся со сложностями при планировании беременности пары могут обратиться за помощью в Центр репродуктивного здоровья. В нем семьям оказывают бесплатные консультации специалистов. С начала года туда обратились более 4,5 тысячи человек.

В центрах проводят консультации гинекологов, репродуктологов, эндокринологов, урологов и других специалистов. Наблюдение врача проводится бесплатно по полису ОМС.

Сейчас в регионе работает семь таких учреждений: в Наро-Фоминске, Коломне, Щелкове, Балашихе и других округах.

«В одном месте супруги, планирующие беременность, могут получить весь комплекс необходимой медицинской помощи — проконсультироваться со специалистами и пройти диагностику и лечение», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения Максим Забелин.

Записаться на прием можно по направлению врача или по телефону кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8(800)550-30-03.