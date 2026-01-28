Подмосковные центры репродуктивного здоровья приняли 20 тысяч человек за год

Жители Подмосковья, которые столкнулись с трудностями при планировании беременности, могут бесплатно обратиться за помощью в центры репродуктивного здоровья семьи. Там помогут разобраться в причинах и получить необходимую поддержку.

Сейчас в регионе работают 10 таких центров.

«В каждом из них пары, мечтающие о пополнении в семье, могут проконсультироваться с различными специалистами: гинекологом, урологом, репродуктологом, эндокринологом и другими, а также пройти комплексную диагностику и получить лечение. За прошлый год в наши центры обратились более 20 тысяч мужчин и женщин», — уточнил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Учреждения уже открыты в Балашихинском и Подольском роддомах, Московском областном, Наро-Фоминском, Щелковском и Коломенском перинатальных центрах, Московском областном центре охраны материнства и детства, больницах в Дубне и Раменском, а также в центре «Ромашка» в Одинцовском округе.

Запись на прием в любое учреждение доступна во время приема у лечащего врача или через контакт-центр «Стань мамой в Подмосковье» по номеру 8(800)550-30-03.

Дополнительные сведения о системе родовспоможения в регионе можно найти на одноименном портале.

В Московской области развивают национальный проект «Семья», в рамках которого появляются новые роддома, а уже действующие медицинские организации получают современное оборудование.