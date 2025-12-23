Подмосковные центры репродуктивного здоровья приняли 15 тысяч человек с января

В Московской области работают центры репродуктивного здоровья, которые доступны для всех желающих. С начала года в учреждения обратились свыше 15 тысяч женщин и мужчин.

В Подмосковье открыты 10 таких центров. Они находятся в Московском областном, Наро-Фоминском, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, в Балашихинском и Подольском роддомах, Московском областном центре охраны материнства и детства, Дубненской и Раменской больницах, а также в клинико-диагностическом центре «Ромашка» в Одинцовском округе.

«Важно, что в одном месте пары, мечтающие о пополнении в семье, могут не только проконсультироваться у врачей — гинеколога, уролога, репродуктолога, эндокринолога и других специалистов, но и пройти диагностику, получить лечение», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Помощь в учреждениях оказывают бесплатно по полису ОМС.

Запись на прием доступна на приеме у лечащего врача или через кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» по номеру 8(800)550-30-03.

Дополнительные сведения о системе родовспоможения региона опубликованы на специализированном портале.

В Московской области реализуют национальный проект «Семья», в рамках которого в регионе строят новые роддома и закупают современную технику в уже работающие учреждения.