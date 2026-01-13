Подмосковные травматологи восстановили сухожилие ребенку после серьезной травмы

Специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы восстановили 10-летнему ребенку сухожилие после неудачной травмы. Девочка получила глубокие порезы руки, когда играла дома с друзьями.

Ребенок случайно разбил стеклянную дверь шкафа, осколки которой повредили сухожилия и нанесли раны.

Родители доставили девочку в травмпункт, где медики ушили небольшие порезы. Затем ее направили на консультацию к специалистам больницы.

«Мы провели первичную хирургическую обработку ран обеих верхних конечностей, а также восстановили анатомически верное строение сухожилия лучевого сгибателя кисти», — рассказал заведующий отделением № 3 Сергей Катин.

Ребенка уже выписали. Девочку ждет реабилитация, после которой она сможет вернуться к нормальной жизни.