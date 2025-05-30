Подмосковные травматологи восстановили подвижность колена подростку после травм

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы восстановили подвижность колена подростку, получившему травму после падения. К специалистам обратились родители 17-летнего пациента.

Подросток упал год назад, после чего начал страдать от ограничения подвижности коленного сустава и сильной боли. Врачи провели магнитно-резонансную томографию и обнаружили у пациента разрыв мениска, который потребовал срочного вмешательства. Специалисты осуществили артроскопическую санацию сустава, а затем наложили шов.

«Это щадящая органосохраняющая операция по восстановлению поврежденного мениска. После этого мы повторно госпитализировали подростка для консервативного лечения, благодаря которому функция нижней конечности полностью восстановилась», — пояснил травматолог-ортопед Александр Федоров.

Позже пациент получил вывих надколенника. Эта травма оказалась более серьезной.

«Мы вновь провели артроскопическую операцию, выполнив стабилизацию надколенника двойным п-образным швом. Для полного восстановления функций ноги пациенту снова необходимо было пройти курс консервативного лечения», — пояснил врач.

Подростка уже выписали. Он чувствует себя хорошо.