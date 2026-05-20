Подмосковные травматологи восстановили функцию плеча юной спортсменке

Специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы помогли юной спортсменке. Два года назад она неудачно выполнила трюк на тренировке по чирлидингу и повредила плечо.

С тех пор она постоянно испытывала боль и даже не надеялась вернуться к занятиям спортом.

Обследование выявило у девочки привычный вывих плеча и разрыв хряща, который стабилизирует сустав.

«Мы провели операцию Банкарта, которая считается лучшим методом лечения таких травм. В ходе вмешательства проводилась рефиксация — повторное прикрепление — суставной губы к впадине лопатки с помощью специальных фиксаторов, что позволило восстановить анатомию и функциональность плечевого сустава. Теперь плечо снова стабильно», — рассказал заведующий травматолого‑ортопедическим отделением № 3 Сергей Катин.

Восстановление прошло без осложнений. Подросток продолжает лечение амбулаторно. Позже девочка пройдет реабилитацию, которая позволит полностью восстановить функцию плеча.