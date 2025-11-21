Подмосковные травматологи спасли сустав подростку со смещением бедренной кости

Подросток в возрасте 13 лет обратился в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу. Он жаловался на боль в бедре, неустойчивую походку и хромоту. У него выявили юношеский эпифизеолиз.

При такой патологии головка бедренной кости смещается. Такое состояние часто случается в период активного роста скелета.

«Пациенту требовалась срочная операция. Мы выполнили фиксацию сустава, чтобы остановить смещение и дать ему возможность правильно развиваться. Это убережет юношу от раннего артроза и ограничений подвижности в будущем», — отметил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Сейчас юноша чувствует себя хорошо, в ближайшее время его впишут домой, после чего он пройдет курс реабилитации.

Врачи напомнили, что при хромоте и неустойчивой походке у подростка важно вовремя обратиться к врачу. Это поможет избежать тяжелых последствий.