Подмосковные травматологи спасли ребенка с серьезной травмой пальца

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу доставили мальчика, который прищемил палец дверью. У ребенка оказалась частично ампутирована фаланга.

Юного пациента осмотрел травматолог-ортопед, который заявил о необходимости проведения срочной операции.

«Мы провели первичную хирургическую обработку раны, удалили нежизнеспособные ткани и выполнили кожную пластику по методу Транквилли-Леали. Данный метод применяется для закрытия дефектов мягких тканей, преимущественно на торцовой поверхности культей пальцев ногтевых фаланг. Метод также известен как „V–Y“ пластика с формированием треугольного кожно-жирового лоскута», — пояснил заведующий отделением Виталий Куваев.

Осложнений после операции не возникло. Ребенка уже выписали.

Врачи призывают родителей обращать особое внимание на потенциально опасные места в доме и постараться минимизировать риск детских травм.