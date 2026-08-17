Подмосковные травматологи спасли подростка со сложным переломом голени

Подростка с тяжелой травмой ноги доставили в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу после падения с электросамоката. Пациент жаловался на сильную боль, отек и ограничение подвижности левой ноги.

Обследование выявило несколько повреждений: переломы малоберцовой кости и внутренней лодыжки со смещением, а также разрыв связочного соединения между костями голени.

«Хирургическое лечение было довольно объемным. Мы выполнили открытую репозицию отломков малоберцовой кости голени с фиксацией пластиной и устранение разрыва межберцового синдесмоза — это прочное соединение между костями в нижней части голени, которое удерживает кости рядом друг с другом и помогает правильно распределять нагрузку при ходьбе, в противном случае сустав становится нестабильным. Также была проведена открытая репозиция отломков большеберцовой кости с фиксацией стержнями», — рассказал заведующий травматологическим отделением № 1 Сергей Хохлов.