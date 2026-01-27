Подмосковные травматологи спасли подростка с опухолью размером 9 см в ноге

Подросток в возрасте 15 лет обратился за помощью в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу. У него выявили твердое новообразование в области малоберцовой кости.

В ходе обследования у юноши выявили остеохондрому. Это новообразование, которое появляется на поверхности кости. Оно покрыто хрящевой «шапочкой» и часто возникает в детстве или подростковом возрасте. Размеры нароста достигали девяти сантиметров.

По словам травматолога Сергея Хохлова, часто такую опухоль замечают случайно из-за отсутствия боли и дискомфорта.

«К сожалению, у данного заболевания не бывает обратного развития и единственный метод лечения — хирургический. В ходе операции мы успешно удалили опухолевидное образование в пределах здоровой костной ткани», — сказал он.

Пациента уже выписали домой на амбулаторное лечение. Врачи смогли сохранить функцию ноги в полном объеме. Уже через три недели юноша сможет вернуться в привычной жизни.