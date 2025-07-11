Подмосковные травматологи спасли подростка с глубокой раной бедра

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы спасли 16-летнего пациента с тяжелой проникающей раной бедра. Подросток спрыгнул с крыши гаража и приземлился на острый металлический прут забора, который вошел глубоко в мягкие ткани и достиг седалищного нерва.

Пострадавшему незамедлительно провели комплексное обследование, которое позволило врачам точно оценить масштабы повреждений и расположение инородного тела. Выяснилось, что прут не повредил жизненно важные структуры.

«После рентгена мы провели первичную хирургическую обработку раны и выполнили операцию, при которой использовалась собственная кожа пациента для закрытия раны. Кроме того, чтобы травма не загноилась, мы установили дренаж», — пояснил травматолог-ортопед Александр Нестеренко.

Вмешательство прошло успешно.

Пациента уже перевели на амбулаторное наблюдение.

Врачи напоминают, что травмы можно предотвратить, если уделять должное внимание профилактической работе с подростками, разъясняя им потенциальные риски опасных развлечений.